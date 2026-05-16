Жамбыл облысында 3,5 мыңға жуық пышақ пен кастет тәркіленді
ТАРАЗ. KAZINFORM — Жамбыл облысында полицейлер жазғы демалыс қарсаңында профилактикалық рейдтерді күшейтті. Ерекше назар демалыс орындардағы жасөспірімдерге, қарапайым жанжал қайғылы жағдаймен аяқталуы мүмкін ахуалдарға аударылып отыр.
Жыл басынан бері Жамбыл облысы полициясының қызметкерлері шамамен 3500 пышақ, кастет және басқа да тыйым салынған заттарды тәркіледі. Мұндай деректер рейдтер, профилактикалық іс-шаралар және қоғамдық орындардағы тексерулер кезінде анықталып жатыр.
Өңірлік полиция департаментінің мәліметінше, әрбір табылған зат адамдардың өмірі мен денсаулығына төнетін қауіппен байланысты. Бұл суық қарулар көбіне құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың құралына айналады — әсіресе адамдар көп жиналатын жерлерде, түнгі уақытта және тұрмыстық жанжалдар кезінде.
Жазғы демалыс қарсаңында тәртіп сақшылары ата-аналарға балалардың бос уақыты мен мінез-құлқын мұқият бақылауға шақырды. Полиция өкілдері ересектер үшін жасөспірімдердің қайда және кіммен уақыт өткізіп жүргенін білу маңызды екенін, сондай-ақ олардың өзімен бірге пышақ, кастет және басқа да қауіпті заттарды алып жүруіне жол бермеу қажеттігін атап өтті.
Жамбыл облысы полиция департаментінде тыйым салынған заттарды заңсыз сақтау және алып жүру жауапкершілікке әкелетінін де ескертті. Оларды қолдануға жасалған кез келген әрекет қатаң түрде тоқтатылатын болады.
