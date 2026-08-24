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    Жаңа оқу жылы: білім беру ұйымдарына 12 мыңға жуық педагог қабылданбақ

    АСТАНА. KAZINFORM — Жаңа оқу жылында білім беру ұйымдарында 5 мыңнан астам жас маман қызметіне кіріседі. Бұл туралы Оқу-ағарту министрлігінен мәлім болды. 

    педагог
    Фото: ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі

    — Өңірлердің болжамды деректеріне сәйкес, 2026–2027 оқу жылында мемлекеттік білім беру ұйымдарына 11 435 педагог жұмысқа қабылданады деп жоспарланып отыр. Оның ішінде 5 741-і (50,2%) — жас мамандар, — делінген министрліктің Kazinform агенттігіне берген жауабында.

    Айта кетейік, былтыр Қазақстандағы барлық білім беру ұйымдарында 600 мыңға жуық педагог еңбек етіп жатқаны мәлім болды

    Бүгінде елімізде педагогтердің 81 пайызы — әйелдер

    Еске салсақ, биыл көктемде еліміздің білім беру ұйымдарында 108 572 ер педагог жұмыс істеп жатқанын жазған едік.

    Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі Мұғалім Мамандық
    Руслан Ғаббасов
    Руслан Ғаббасов
    Авторлар