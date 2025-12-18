Жапония Қазақстанға әркез ашық болды — жапон университетінің тұңғыш қазақстандық вице-президенті
АСТАНА.KAZINFORM — Рицумейкан Азия-Тынық мұхиты университетінің тұңғыш қазақстандық вице-президенті Серік Мейірманов Silk Way телеарнасының тілшісіне берген сұхбатында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жапонияға сапары туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Ол Мемлекет басшысының Күншығыс еліне сапарының маңыздылығын атап өтті. Оның айтуынша, Жапония Қазақстанмен ынтымақтастыққа әрқашан оң көзқараста болды.
— Президент Тоқаевтың сапары біз үшін де, Қазақстан үшін де өте маңызды, себебі Жапония әрқашан Қазақстанды стратегиялық серіктес ретінде қарастырды. «Орталық Азия + 5» форматын алғаш рет Жапония 2004 жылы ұсынған. Сондықтан, мен Жапония әрқашан серіктестікке оң көзқараспен қарады деп санаймын. Бұл сапар екі ел арасындағы қарым-қатынасты дамытуға жаңа серпін береді деп ойлаймын. Менің мансабым да сәтті дамыды, себебі мен Қазақстанда жақсы білім алдым. Менің өз отанымда алған білімім бұл жақта қажетіме жарады және мойындалды, — деп атап өтті Серік Мейірманов.
Мейірманов сонымен қатар Жапониядағы қазақ диаспорасы туралы айтты. Оның айтуынша, жастардың көпшілігі азиялық зерттеулер мен бизнес салаларындағы университеттерде білім алады.
— Мұнда аға буын өкілдері де бар, дәрігерлер, денсаулық сақтау мамандары және мұғалімдер бар. Сондай-ақ Жапонияда табысты дамып келе жатқан кейбір бизнесмендер бар, — деп бөлісті ол.
Ол сондай-ақ екіжақты ынтымақтастық туралы айтты. Президенттің сапары күні екі тарап білім беру туралы келісімге қол қояды. Серік Мейірманов Рицумейкан Азия-Тынық мұхиты университетінің өкілі.
— Бүгін біздің университетіміз бен Жоғары білім және ғылым министрлігі арасындағы алғашқы келісімге қол қойылады, бұл екі ел арасындағы білім беру технологияларымен алмасуға серпін береді. Сондықтан, менің ойымша, болашақ өте жарқын, — деп түйіндеді Мейірманов.
Естеріңізге сала кетейік, Қасым-Жомарт Тоқаев 17 желтоқсанда Жапонияға ресми сапармен барды.
Мемлекет басшысының Жапонияға ресми сапары кезінде қол қойылуы жоспарланған коммерциялық келісімдердің жалпы құны 3,7 миллиард доллардан асады.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін Жапонияда әртүрлі салаларда оқып немесе жұмыс істеп жүрген қазақстандық азаматтармен кездескен.