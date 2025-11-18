KZ
    14:40, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Жаратылыстану-математика пәндері бойынша Президенттік олимпиада басталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Астана қаласында еліміздің 11 (12) сынып оқушылары арасында жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша ХVІІІ Президенттік олимпиадасы өтіп жатыр, деп хабарлайды Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.

    Жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша Президенттік олимпиада басталды
    Фото: Оқу-ағарту министрлігі

    Министрлік мәліметінше, олимпиаданың мақсаты — математика, физика, химия және биология пәндерінен қабілетті және талантты оқушыларды анықтау, оларды әрі қарай зияткерлік дамытуға және кәсіби бағдарлауға жағдай жасау.  Сонымен қатар, оқушылардың жаратылыстану-математикалық пәндерге қызығушылығын арттыру, теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын тереңдету көзделген.

    — Сайыс 3 кезеңнен тұрады. Бірінші (өңірлік) кезең — 2025 жылғы 6 қазанда өтті, оған 3544 оқушы қатысты. Ал екінші іріктеу кезеңіне 414 оқушы қатысып, екі кезеңнің нәтижесінде 201 оқушы республикалық кезеңге жолдама алды. Финалдық дода 17-21 қараша аралығында жүреді, — деп түсіндірді ведомство.

    Олимпиада қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер ҚР Оқу-ағарту министрлігінің I, II және III дәрежелі дипломдарымен медальдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады.

    Бұған дейін қазақстандық оқушылар Халықаралық олимпиадада сегіз медаль жеңіп алғаны хабарланды.

    Тегтер:
    Оқушы Олимпиада Білім ҚР Оқу-ағарту министрлігі
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
