KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Жыл басынан бері Өзбекстан газ импортын 84% арттырды

    ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Биыл қаңтар-мамыр аралығында Өзбекстан газ импортын арттырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.

    газ импорты
    Фото: Pexels

    Ұлттық статистика комитетінің мәліметінше, қамтылып отырған кезеңде табиғи газдың импорты 84,1%-ға өсіп, 724,7 млн долларға теңелді. Әсіресе, мамырда Өзбекстанның көгілдір отынға сұранысы артып, аталған ресурсты сатып алуға бір айда 216,4 млн доллар жұмсады.

    Бұл ретте экспорт 29,6%-ға қысқарып, оның жалпы сомасы 202,9 млн доллар болды. Өзбекстан ақпанда шет мемлекеттердің нарығына көп көлемде ($92,7 млн) газ шығарды, ал мамырда бұл көрсеткіш 73,5 млн долларға дейін кеміді.

    Еске салайық, былтыр Өзбекстан Ресей газының импортын 15%-ға арттырды.

    Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстанда қаңтар-мамыр аралығында табиғи газ, мұнай және көмір өндірісі төмендеді.

    Газ Энергетика Әлем жаңалықтары Өзбекстан Импорт
    Әлихан Асқар
    Әлихан Асқар
    Авторлар