«Жұлдызды жауынгер» картинасы шамамен 4 миллион долларға сатылды
АСТАНА. KAZINFORM — «Жұлдызды жауынгер» сияқты алғашқы постердің туындауына себеп болған және көрермендерді жарты ғасыр бұрынғы дастанмен таныстырған өнер туындысы аукционда 3,875 млн долларға сатылды, деп хабарлайды ABC.
Аукцион Heritage Auctions-те өтті. Туындыны суретші және киноплакат дизайнері Том Юнг жасаған. Акрил мен аэрографпен жасалған картина алғаш рет 1977 жылы 13 мамырда Джордж Лукас фильмінің премьерасынан екі апта бұрын газет жарнамасында пайда болды. Кейінірек сурет билбордтарда, журналдарда және театр бағдарламаларында қолданылды.
— Америкалықтардың көпшілігі үшін бұл алыс галактикаға алғашқы көзқарас болды, — дейді Heritage Auctions өкілі Чарльз Эптинг.
Оның түпнұсқасын жылдар бойы дастан продюсері Гэри Курц сақтап келген: алдымен кеңсесінде ілулі тұрды, сосын қызына табыстады, кейіннен отбасы картинаны сатылымға қойды. Бастапқы баға 1 миллион доллар болды.
Эптингтің айтуынша, бұл сатылым фильм дастанына қатысты кез келген зат үшін де, фильм плакаттарының негізі ретінде пайдаланылған туындылар үшін де рекорд орнатты. Жеңімпаз онлайн саудаға қатысушының аты-жөні жарияланбады. Алдыңғы рекорд Дарт Вейдердің жарық қылышына тиесілі болды, ол 3,6 миллион долларға сатылды.
Эптингтің айтуынша, бұл туынды тек франшизада сирек кездесетін туынды ғана емес, сонымен қатар америкалық поп-мәдениеттің маңызды бөлігі. Оның айтуынша, миллиондаған жанкүйерлердің «Жұлдызды жауынгермен» эмоционалды байланысы бағаның жоғарылығын түсіндіреді.
— Бұл фильмді немесе жарнамалық материалдарды көрген кез келген адам бұл бейнені бірден таниды және жүрек дүрсілін сезеді, — деп қосты ол.
