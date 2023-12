26 қыркүйек күні елордада өтетін маңызды іс-шаралар аңдатпасы

«ҚазАқпарат» халықаралық ақпарат агенттігі 26 қыркүйек күні Астанада өтетін мәдени және қоғамдық маңызды шаралар аңдатпасын ұсынады.

9.00-де Astana Hub-та Индустрия 4.0: ақылды өнеркәсіптік өндірістің озық тәжірибелері» тақырыбында халықаралық «Цифрлық трансформация» шарасы өтеді.

Шараны ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен «Qazindustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» «Цифрлық экономика» АҚ бірлесіп ұйымдастырады.

9.30-да Astana IT университетінде ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық технологиялар саласын дамыту департаменті жобаларды басқарудың заманауи технологиялары мен әдістері бойынша EdTech Master-class өткізеді.

10.00-де Үкімет үйінде кезекті Үкімет отырысы өтеді. Күн тәртібінде алғашқы медициналық-санитарлық көмектің қолжетімділігін арттыру; стихиялық қоқыстарды жою мәселелері қаралады. Трансляция PrimeMinister.kz сайтында, YouTube ресми арнасында, Facebook әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ UKIMET Telegram-каналында көрсетіледі.

11.00-де «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару, әлеуметтік-еңбек мәселелері және еңбекті қорғау жөніндегі басқарушы директоры Ғибрат Ауғановтың қатысуымен 8 айда атқарылған жұмыс туралы баспасөз брифингі өтеді.

11.00-де Астана қаласы Коммуникациялар қызметінде «Зейнеткерлерге әлеуметтік қызмет көрсету туралы» онлайн брифинг өтеді. Спикер: Астана қаласының Жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасы басшысының орынбасары Еркебұлан Мәлік. Онлайн баспасөз конференциясы Астана қаласы коммуникациялар қызметінің Facеbook-тегі facebook.com/rsk.astana01ресми парақшасында тікелей эфирде өтеді.

15.00-де ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметінде «Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында айтылған тапсырмаларын орындау және қарт адамдарды әлеуметтік қолдау туралы» баспасөз мәслихаты өтеді. Спикер: ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Жақыпова Светлана Қабыкенқызы. Көрсетілім сілтемелері: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz15.00-де ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты және Nazarbayev University ҚСЗИ жетекші сарапшысы Мирас Жиенбаевтың «Widening the Scope: How Middle Powers are Changing Liberal Institutionalism» кітабының тұсаукесерін өткізеді.

15.00-де ҚР Травмотология және ортопедия ұлттық ғылыми орталығында ҚР Денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният, «СК-Фармация» ЖШС Басқарма төрағасы Е. С. Есқалиев Жапония елшісімен бірлесіп, жаңа компьютерлік томография кабинетінің ашылу салтанатын өткізеді.

15.00-де «Egemen Qazaqstan» газетінің редакциясында тұңғыш қазақ ғарышкері, Қазақстанның Халық Қаһарманы Тоқтар Әубәкіровпен кездесу және «Ер Тоқтар» кітабының тұсаукесері өтеді.

15.00-те Мәжілісте Аграрлық мәселелер жөніндегі комитет, экология және табиғатты пайдалану мәселелері жөніндегі комитет және заңнама және сот-құқықтық реформа жөніндегі комитет тақырыптық отырыстарын өткізеді. Отырыстар Мәжілістің сайтында және әлеуметтік желілердегі аккаунттарында көрсетіледі.

19.00-де Жас көрермендердің музыкалық театрында «Шәмші» мюзиклі қойылады.