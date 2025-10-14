9 айда өңдеу өнеркәсібі 6,2 пайызға артты – Ерсайын Нағаспаев
АСТАНА. KAZINFORM — Биыл Қостанай қаласында KIA жеңіл автомобильдерін өндіретін зауыт іске қосылады. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев айтты.
- Тоғыз айдың қорытындысында өңдеу өнеркәсібінің негізгі салаларында оң динамика байқалып, өсім 6,2 пайызды құрады. Металлургия, машина жасау, химия, құрылыс материалдар өндірісі, жеңіл өнеркәсіп және өңдеу өнеркәсібінің тағы 11 саласында көрсеткіш артуда. Металлургия өнеркәсібінде көлем 0,3 пайызға артты, - деді ол.
Министрдің айтуынша, оң динамика отандық кәсіпорындардың жүктемесін арттыру, шикізатпен қамтамасыз ету нәтижесінен қалыптасып отыр.
- Машина жасау саласы көлік құралдары, ауыл шаруашылық техникасы, және түрлі жабдықтар өндірісінің өсуінен 14 пайызға ұлғайды. Бұл – ішкі сұраныстың ұлғаюы, ірі инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуы мен мемлекеттік қолдаудың нәтижесі. Сонымен қатар биыл Алматы қаласында көпбрендті жеңіл автомобиль шығаратын зауыт, Астана қаласында жолаушылар вагондарын өндіретін «Штадлер Қазақстан» кәсіпорны, Атырау қаласында жүк вагондарын шығаратын зауыт пайдалануға берілді. Сондай-ақ Қостанай қаласында KIA жеңіл автомобильдерін өндіретін зауытты іске қосу жоспарланған, - деді Ерсайын Нағаспаев.
Оның дерегінше, химия өнеркәсіп саласында полипропилен, натрий цианиді, аммиак селитрасы және аммофос өндіру көлемі 9,6 пайызға артты.
- Бетон, құрылыс қоспалары, әк, отқа төзімді бұйымдар, цемент және бетон конструкциялары өндірісі артып, құрылыс материалдар өндірісі 4,7 пайыз ұлғайды. Жеңіл өнеркәсіпте өсім 9,4 пайызды көрсетіп отыр, - деді ол.
Айта кетейік, Үкімет отырысында 2025 жылғы қаңтар-қыркүйек айларындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен республикалық бюджеттің атқарылу барысы талқыға салынды.