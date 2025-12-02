Ақ үй Трамп МРТ тестілеуінің қорытындысын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM — Ақ үй президент Дональд Трампқа қазан айында «жоспарлы» медициналық тексеру аясында жасалған магниттік-резонанстық томография қорытындыларын жариялады, деп хабарлайды NBC News.
Ақ үй дәрігері Шон Барбабелла жазбасында МРТ Трамптың жүрек-қан тамырлары жүйесі мен іш қуысының жағдайын бағалау үшін жасалғанын және барлық қорытынды «толығымен қалыпты» екенін атап өтті. Ол тексеру «оның жас тобындағы ер адамдар үшін жүрек-қан тамырлары мен іш қуысының мұқият тексеруінен өту пайдалы болғандықтан» жүргізілгенін хабарлады.
— Бұл тексерудің мақсаты — алдын алу: мәселелерді ерте анықтау, жалпы денсаулық жағдайын растау және өміршеңдік пен функцияны ұзақ мерзімді сақтауды қамтамасыз ету, — делінген қызметтік жазбада.
Барбабелла «қанағымына кедергі келтіретін артериялардың тарылу белгілері немесе жүректің немесе негізгі тамырлардың жұмысындағы ауытқулар жоқ. Жүрек камералары қалыпты мөлшерде, тамыр қабырғалары тегіс және сау болып көрінеді, қабыну немесе тромб қалыптасу белгілері жоқ» деп жазды.
Іш қуысына қатысты ол «барлық негізгі орган сау және қанмен жақсы қамтамасыз етілген болып көрінеді. Барлық көрсеткіш қалыпты нормада, жедел немесе созылмалы мәселелер жоқ» деп жазды.
Қызметтік жазбада сканерлеудің бұл түрі «президент Трамптың жасындағы басшыларды физикалық тексерудің стандарты» деп сипатталған.
Сканерлеу 10 қазанда президентті «жыл сайынғы қалыпты тексеру» ретінде жүргізілді.
Қазан айында Трамп МРТ-дан өткенін жазған болатынбыз.
Сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамп Уолтер Рид атындағы Ұлттық әскери медицина орталығында «жыл сайынғы жоспарлы тексеруден» өтетінін жаздық.