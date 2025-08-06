АҚШ «Титан» батискафы апатының себептерін атады
АСТАНА. KAZINFORM – OceanGate компаниясы суға батқан «Титаникке» туристік экспедициялар үшін жасалған өзінің «Титан» батискафының апатқа ұшырауының алдын алуы мүмкін еді, бірақ өрескел қателіктер жіберді. Бұл туралы АҚШ Жағалау күзетінің Теңіздегі оқиғаларды тергеу кеңесі (MBI) хабарлады, деп жазды rbk.ru.
MBI 2023 жылғы маусымда «Титаникке» сүңгу кезінде бөлшектеніп қалған Titаn сүңгуір кемесінің батып кетуі туралы есебін жариялады. Сол кезде бес адам қаза тапты.
300-ден астам парақтан тұратын есепте негізгі қорытындылар, апаттың себептері және су астындағы құрылғыларды қадағалауды күшейту және нормативтік олқылықтарды жою үшін 17 ұсыныс бар.
MBI басшысы Джейсон Нойбауэрдің айтуынша, Titan апатының алдын алуға болатын еді. Тергеу OceanGate компаниясы тарапынан суасты аппаратын жобалау, сертификаттау және техникалық қызмет көрсетуде елеулі кемшіліктерді, сондай-ақ ондағы нашар жұмыс атмосферасын және 2022 жылғы экспедициядан кейін бақылау жүйелеріне назар аударылмағанын анықтады.
Келтірілген басқа себептер арасында әлсіз халықаралық реттеу, инновациялық аппараттарды қадағалаудың болмауы және хабар таратушылардың тиімсіз қорғанысы аталған.
Негізгі ұсынымдар арасында сүңгуір аппараттарға қойылатын қауіпсіздік талаптарын кеңейту, барлық батискафтарды Жағалау күзетінде міндетті тіркеуді талап ету, халықаралық өзара әрекеттестікті арттыру және су астында іздеу және құтқару мүмкіндіктерін қайта қарау бар.
Titan — америкалық OceanGate жекеменшік компаниясы суға батқан «Титаникке» туристік экспедициялар үшін жасаған тәжірибелік тереңсулы теңіз батискафы. Аппарат бес адамға дейін сыйдырған және 4 мың метрге дейін сүңгуге арналған. Оның дизайны титан мен көміртекті пластикті біріктірді, бұл кәсіби ортада сын тудырды.
Еске сала кетсек, 2023 жылдың маусымында шағын сүңгуір қайықпен «Титаникке» аттанған 5 адам жоғалып кетті.
Бортында 5 адам (Франция, АҚШ, Ұлыбритания және Пәкістан азаматтары) бар шағын «Титан» (Titan Sub) қайығы Солтүстік Атлантикадағы суға батқан «Титаник» кемесімен танысу үшін 4 мың метр тереңдікке сүңгіп кеткен.
«Титан» батискафында қаза тапқан пәкістандық-британдық кәсіпкер өсиетінің жоқтығынан әйелі мен баласына орасан байлығының аз ғана бөлігін қалдырғанын жазған болатынбыз.
Биылғы ақпан айында АҚШ «Титан» батискафының су астындағы жарылысының аудиожазбасын жариялады.