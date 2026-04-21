АҚШ Үнді мұхитында Иран мұнайы тиелген танкерді ұстады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ әскери күштері Үнді мұхитында ирандық M/T Tifani танкерін тоқтатып, мұнай контрабандасына қатысы болуы мүмкін деп күдіктенді. АҚШ Қорғаныс министрлігі операцияны теңіздегі бақылау шаралары аясында жүргізілгенін және оның «ешқандай оқыс оқиғасыз» өткенін растады, деп жазды BILD.
Вашингтон Тегеранға қысымды күшейтіп, Иранмен байланысты немесе Иран үкіметіне пайда әкелуі мүмкін тауарларды тасымалдаған барлық кемелерді тоқтатуға бағытталған шараларды жалғастырып отыр. Олардың қатарында мұнай, металдар, қару-жарақ және электрондық жабдықтар бар.
M/T Tifani танкері Шри-Ланка мен Суматра аралының арасындағы халықаралық суларда болған. Ол АҚШ пен Иран арасындағы уақытша бітім мерзімі аяқталуға жақын кезде ұсталған.
Пентагон санкцияға іліккен кемелерге қарсы әрекеттер жалғасатынын мәлімдеді. Генерал Дэн Кейннің айтуынша, АҚШ Иран туын көтерген немесе Иранға көмектесетін барлық кемелерді, географиялық шектеусіз, белсенді түрде қадағалап, тоқтатуды жалғастырады.
Бұған дейін АҚШ пен Иранның Ормуз бұғазындағы кикілжіңіне байланысты мұнай бағасы көтеріліп жатқанын жаздық.