    08:55, 21 Сәуір 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Тенге доллар
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 463,97 теңгеден сатып алынады, 470,91 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 547,19 теңге, сату - 557,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,99 теңге, сату - 6,30 теңге;

    - юань 68,48 теңгеден сатып алынады, 74,00 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 467,09 теңге, сату - 469,66 теңге;

    - еуро: сатып алу - 548,11 теңге, сату - 554,49 теңге;

    - рубль 6,07 - 6,19 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 68,82 - 71,74 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 20 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,14 теңгеге өсіп, 469,49 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
