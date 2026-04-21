Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 463,97 теңгеден сатып алынады, 470,91 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 547,19 теңге, сату - 557,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,99 теңге, сату - 6,30 теңге;
- юань 68,48 теңгеден сатып алынады, 74,00 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 467,09 теңге, сату - 469,66 теңге;
- еуро: сатып алу - 548,11 теңге, сату - 554,49 теңге;
- рубль 6,07 - 6,19 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,82 - 71,74 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 20 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,14 теңгеге өсіп, 469,49 теңге болды.