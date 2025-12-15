KZ
    13:15, 15 Желтоқсан 2025

    Ақтөбеде оқушылар бүгін қашықтан оқып жатыр

    АҚТӨБЕ. KAZINFORM – 1-11 сынып оқушылары онлайн оқуға көшті. Бұл туралы Ақтөбе облыстық білім басқармасы хабарлады.

    оқушы
    Фото: Астана әкімдігі

    Қазіргі кезде Ақтөбеде 1-8 сынып оқушылары онлайн білім алып жатыр. Дегенмен түстен кейін де қашықтан оқытуға шешім шықты.

    - Ауа райының қолайсыздығына байланысты екінші ауысымда оқитын 1-11 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына ауыстырылды. Облыстағы барлық білім беру ұйымдары онлайнға көшті, - деп хабарлады Ақтөбе облыстық білім басқармасы.

    Өңірдегі синоптиктер 16-22 желтоқсан күндері аралығында аяз бен жел күшейетінін хабарлады. Әсіресе 16-18 күндері аралығында желдің жылдамдығы секундына 15-17, кей жерлерде 20 метрге жетеді. Ауа температурасы -10-13, кей жерлерде түнде 15-20 градус аяз болады.

    Айта кетейік, бұған дейін ШҚО-да маусымдық тұмау мен жедел респираторлық вирустық инфекция өршіп, мектептерде кейбір сынып балалары онлайн білім алды. Бүгінде облыстағы барлық білім беру ұйымдарында оқу процесі дәстүрлі форматқа көшкен. 

    Алтынай Сағындықова
    Алтынай Сағындықова
    Автор
