KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:11, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    Алдағы күндері 34 градусқа дейін ысиды

    АСТАНА. KAZINFORM — Республиканың басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

    цветы, погода, лето, весна, көктем, жаз, ауа райы, гүлдер
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Оңтүстік-шығыстың таулы аудандарында түнгі уақытта жаңбыр аралас қар жауады. Кей жерлерде бұршақ жауып, екпінді жел соғуы мүмкін. Түнгі және таңғы уақытта тұман күтіледі.

    Жауын-шашынсыз ашық ауа райы солтүстік және орталық облыстарда бүкіл кезең бойы, оңтүстік облыстарда 28-29 сәуірде, шығыс облыстарда 29-30 сәуірде күтіледі.

    Республиканың оңтүстік-батысында және оңтүстігінде шаңды дауыл болжанады.

    Түнгі және таңғы уақытта республика бойынша тұман болады.

    Батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста, сондай-ақ 28-29 сәуірде елдің орталығында түнгі уақытта 3°С-қа дейін үсік жүреді деп күтіледі.

    Күндіз республика бойынша ауа температурасы біртіндеп жоғарылайды:

    батыста +15...+20°С дейін,
    солтүстік-батыста +17...+25°С дейін,
    солтүстікте +21...+26°С дейін,
    орталықта +21...+30°С дейін,
    шығыста +19...+27°С дейін,
    оңтүстікте +25...+34°С дейін,
    оңтүстік-шығыста +22...+27°С дейін.

    Айта кетелік ауа температурасы -2°C дейін төмендеп, үсік жүретіні туралы жазған едік

    Тегтер:
    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы Қар
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар