KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:42, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Алдағы күндері аяздың беті қайтады

    АСТАНА. KAZINFORM – Алдағы үш тәулік ішінде Қазақстан аумағының басым бөлігі кең ауқымды антициклонның ықпалында болады, соның әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болады.

    погода, снег, ауа райы, дождь, потепление, қар, жанбыр, гололед, снег расстаял
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Тек елдің батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлері атмосфералық фронтальды бөлімдердің ықпалында қалып, соның әсерінен жаңбыр мен қар жауып, боран, соғып, көктайғақ болады. 

    Түркістан облысының таулы аймақтарында 31 қаңтарда жауын-шашын (жаңбыр, қар) болжанады. Республика бойынша тұман түсіп, желдің күшейеді.

    Ауа температурасына келетін болсақ, республиканың барлық аумағында біртіндеп жоғарылау байқалады.

    31 қаңтар күндіз ауа температурасы батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде –5°С-тан +5°С-қа дейін, ал солтүстік-батыста, солтүстікте, шығыста және елдің орталығында –2°С-тан –10°С-қа дейін жетеді. 

    Айта кетелік бүгін ауа райы бұзылып, екі облыста жол жабылған еді

    Тегтер:
    Жаңбыр Қазгидромет Ауа райы Боран Аяз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар