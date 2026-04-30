    Алматыда 20 жастағы курьерден 2,5 келі есірткі тәркіленді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласының Алатау ауданында жүргізілген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде интернет-дүкеннің бір тармағының қызметі тоқтатылды. 

    Онда 20 жастағы жасырын жеткізуші жұмыс істеген. Жеке тінту барысында наркокурьерден 127 орам мефедрон және таратуға дайындалған 2 мың «экстази» таблеткасы, сондай-ақ тұрғылықты жерінен шамамен 1 келі синтетикалық есірткі тәркіленді.

    Жалпы салмағы 2,5 келі, бұл тұтынушыға жетпеген 6 мың бір реттік дозаға тең. Төлем криптовалюта арқылы алынған.

    Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    Аталған факті бойынша Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

    Оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.

    Айта кетелік Павлодарда ірі есірткі арнасы жойылған еді

    Назым Бөлесова
