Алматыда 20 жастағы курьерден 2,5 келі есірткі тәркіленді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы қаласының Алатау ауданында жүргізілген жедел-іздестіру шаралары нәтижесінде интернет-дүкеннің бір тармағының қызметі тоқтатылды.
Онда 20 жастағы жасырын жеткізуші жұмыс істеген. Жеке тінту барысында наркокурьерден 127 орам мефедрон және таратуға дайындалған 2 мың «экстази» таблеткасы, сондай-ақ тұрғылықты жерінен шамамен 1 келі синтетикалық есірткі тәркіленді.
Жалпы салмағы 2,5 келі, бұл тұтынушыға жетпеген 6 мың бір реттік дозаға тең. Төлем криптовалюта арқылы алынған.
Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Аталған факті бойынша Қылмыстық кодексінің 297-бабы 3-бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.
Айта кетелік Павлодарда ірі есірткі арнасы жойылған еді.