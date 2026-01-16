Алматыда автобустың терезесін сындырған күдікті ұсталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы облысында жол үстінде жанжал шығарғандар ұсталды.
Әлеуметтік желіде тараған бейнежазбадан қала мен облыс арасында қатынайтын № 239 автобус жүргізушісімен ер адамның ерегісіп, қоғамдық көлік терезесін сындырғанын көруге болады.
Алматы облысы полиция департаментінің мәліметінше, 15 қаңтарда болған бұзақылық дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
— Белгісіз ер адам автобустың әйнегін қасақана сындырғаны анықталды. Жедел-іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері үш күдіктіні ұстады. Қазіргі уақытта негізгі күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Іс бойынша болған оқиғаның барлық мән-жайларын толық және объективті зерттеуге бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, — деп хабарлады департаменттен.
Еске салайық, Алматы облысында жол апатынан бір адам қаза тауып, тағы бесеуі зардап шекті.