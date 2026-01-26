Алтынның құны күн санап жаңарып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Comex биржасында (NYMEX бөлімшесі) бағалы металл — алтынның құны ең жоғары деңгейін жаңартуды жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Report.
Сауда платформасының деректеріне сәйкес, Comex биржасында (Нью-Йорк тауар биржасының бөлімшесі) 2026 жылдың ақпан айында жеткізілетін алтын фьючерстерінің бағасы барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетіп, бір троя унциясы үшін 5 000 долларға жетті.
Бүгінгі жағдай бойынша алтынның бағасы бір троя унциясы үшін 5 007,5 доллар болды (0,49%-ға өсті). Баку уақытымен таңғы 3:14–те алтынның бағасы бір троя унциясы үшін 5 020,7 долларға дейін (0,75%-ға өсті) өсті.
Айта кетейік, осыдан үш күн бұрын алтынның бір троя унциясы $4 989,9 болып, (+1,56%), бұл көрсеткіш те тарихи максимум ретінде тіркелген болатын.