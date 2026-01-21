Альцгеймер ауруын енді оңай анықтауға болады
АСТАНА. KAZINFORM — Сарапшылар Альцгеймер ауруын диагностикалау әдістерін түбегейлі өзгерте алатын жаңа клиникалық зерттеудің басталғаны туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Sky News.
Ғалымдардың пайымдауынша, саусақтан қан алу күрделі және қымбат процедураларды алмастыра алады. Қазіргі уақытта Альцгеймер диагнозын растау үшін арнайы ми сканерлеуі немесе жұлын сұйықтығының инвазивті талдауы қажет. Енді жаңа тәсіл диагнозды қолжетімді, жылдам және пациенттерді жарақаттамай алуға көмектеседі.
Бұл сынақты тікелей жалпы тәжірибелік дәрігердің кабинетінде өткізуге болады деп жоспарланған. Процедура қымбат емес және аз уақытты алады, бұл ауруды ерте анықтауды айтарлықтай жеңілдетеді.
Сарапшылар зерттеудің жетістігі Альцгеймер ауруының диагностикасын жақсартып қана қоймай, басқа нейродегенеративті ауруларды анықтауға жаңа мүмкіндіктер ашатынын, сондай-ақ ерте анықтау арқылы аурудың дамуын бәсеңдететінін атап өтті.
Жаңа сынақ Альцгеймер ауруының дамуына тікелей байланысты үш негізгі ақуызды анықтауға бағытталған. Bio-Hermes-002 клиникалық сынағы Ұлыбритания, АҚШ және Канаданы қоса алғанда, әлемнің түкпір-түкпірінен 883 адамды тіркеуді жоспарлап отыр. Қазірдің өзінде 360-тан астам қатысушы сынақтан өтті.
Зерттеуге когнитивті бұзылыстары жоқ адамдар да, жеңіл когнитивті бұзылулары бар және Альцгеймер ауруының жеңіл және орташа түрлері бар науқастар да қатысады.
Сынақтарды LifeArc медициналық зерттеу ұйымы Ұлыбританияның деменцияны зерттеу институтының қолдауымен Альцгеймердің жаһандық платформасы қорымен бірлесіп жүргізеді. LifeArc жобаның мақсаты ауқымды халықаралық үлгідегі саусақ қан анализі негізінде Альцгеймер ауруын диагностикалау әдісінің тиімділігін растау екенін атап өтті.
Бұған дейін ғалымдардың физикалық белсенділік пен деменция арасындағы байланысты анықтағаны туралы жаздық.
Сондай-ақ 2025 жылы дәрі-дәрмек сатып алудан 85 млрд теңгеден астам қаржы үнемделгенін жазған болатынбыз.