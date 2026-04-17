    08:39, 17 Сәуір 2026 | GMT +5

    Апта аяғында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 468,00 теңгеден сатып алынады, 474,94 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 552,04 теңге, сату - 562,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,95 теңге, сату - 6,25 теңге;

    - юань 68,55 теңгеден сатып алынады, 74,17 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 470,73 теңге, сату - 473,17 теңге;

    - еуро: сатып алу - 554,32 теңге, сату - 559,72 теңге;

    - рубль 6,08 - 6,21 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 68,70 - 71,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 16 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,61 теңгеге түсіп, 471,46 теңге болды.

     

    Досбол Атажан
