Апта аяғында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 468,00 теңгеден сатып алынады, 474,94 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 552,04 теңге, сату - 562,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,95 теңге, сату - 6,25 теңге;
- юань 68,55 теңгеден сатып алынады, 74,17 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 470,73 теңге, сату - 473,17 теңге;
- еуро: сатып алу - 554,32 теңге, сату - 559,72 теңге;
- рубль 6,08 - 6,21 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,70 - 71,60 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 16 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,61 теңгеге түсіп, 471,46 теңге болды.