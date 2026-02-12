Артық салмаққа бірдей тариф: FlyArystan-ға қатысты тергеу басталды
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда монополияға қарсы орган FlyArystan әуе компаниясына қатысты тергеу бастады. Оған себеп – қол жүгінің артық салмағы үшін бірыңғай тарифтің қолданылуы. Қазіргі тәртіп бойынша, жолаушы 1 келі немесе 5 келі артық салмақ үшін бірдей көлемде ақы төлейді.
Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингіде ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы бойынша департамент басшысы Нұржан Нұрланұлы мәлімдеді. Оның айтуынша, өзге әуе компаниялардың тәжірибесі артық салмақты нақты мөлшеріне қарай саралап, төлемді соған сәйкес есептеуге болатынын көрсетіп отыр.
– Біздің пайымдауымызша, мұндай тәсілден бас тарту тұтынушылардың кейбірінің құқығына нұқсан келтіруі мүмкін, - деді Нұржан Нұрланұлы.
Оның сөзінше, бұған дейін әуе компаниясының атына бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнаманы бұзу белгілерінің бар екені туралы хабарлама жолданған. Алайда ол талаптар орындалмаған. Осыған байланысты қазіргі уақытта тергеу жүргізіліп жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады.
Бұған дейін әуе компаниясы 2026 жылғы 1 наурыздан бастап жолаушыларға қол жүгін 5 келі орнына 7 келіге дейін алып жүруге рұқсат берілетінін хабарлаған еді.
