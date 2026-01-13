KZ
    11:31, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Асылхан Асан фристайл-акробатикадан әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді

    АСТАНА. KAZINFORM – Лэйк-Плэсидте (АҚШ) фристайл-акробатикадан әлем кубогының кезеңі аяқталды.

    Асылхан Асан фристайл-акробатикадан әлем кубогы кезеңінде үздік ондыққа енді
    Фото: ҰОК

    Жарыстың соңғы күнінде Қазақстан құрамасының өкілі Асылхан Асан үздік ондыққа еніп, оныншы орынға тұрақтады. Роман Иванов 11-орынды иеленді.

    Дінмұхамед Райымқұлов 14-ші, Шерзод Хаширбаев 23-ші, ал Ұланбәкір Өмірзақов 31-ші орынға тұрақтады.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Канаданың Вал-Сейнт-Ком қаласында өткен фристайл-могулдан 2026 жылдағы алғашқы әлем кубогында жекелей және параллель сайыста 5-орын алғанын хабалағанбыз. 

