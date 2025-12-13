Астана мен Алматы доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 522,15 теңге, сату – 524,28 теңге;
– еуро: сатып алу – 611,38 теңге, сату – 616,76 теңге;
– рубль 6,48 – 6,60 теңге аралығында саудаланады.
– юань 72,69 – 75,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 520,53 теңгеден сатып алынады, 527,42 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 609,49 теңге, сату - 619,48 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге;
– юань 73,03 теңгеден сатып алынады, 77,18 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 12 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,16 теңгеге қымбаттап, 522,38 теңге болды.