    09:48, 13 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Астана мен Алматы доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 522,15 теңге, сату – 524,28 теңге;

    – еуро: сатып алу – 611,38 теңге, сату – 616,76 теңге;

    – рубль 6,48 – 6,60 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 72,69 – 75,53 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 520,53 теңгеден сатып алынады, 527,42 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 609,49 теңге, сату - 619,48 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге;

    – юань 73,03 теңгеден сатып алынады, 77,18 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 12 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,16 теңгеге қымбаттап, 522,38 теңге болды.

    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы
