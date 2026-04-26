    09:27, 26 Сәуір 2026 | GMT +5

    Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 460,00 теңгеден сатып алынады, 467,00 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 538,00 теңге, сату - 548,00 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,85 теңге, сату - 6,15 теңге;

    - юань 67,81 теңгеден сатып алынады, 73,48 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 462,99 теңге, сату - 465,12 теңге;

    - еуро: сатып алу - 542,53 теңге, сату - 547,99 теңге;

    - рубль 6,01 - 6,12 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 68,57 - 71,39 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,71 теңгеге өсіп, 464,86 теңге болды.

    Досбол Атажан
