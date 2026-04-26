09:27, 26 Сәуір 2026 | GMT +5
Астана мен Алматыда доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 460,00 теңгеден сатып алынады, 467,00 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 538,00 теңге, сату - 548,00 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,85 теңге, сату - 6,15 теңге;
- юань 67,81 теңгеден сатып алынады, 73,48 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 462,99 теңге, сату - 465,12 теңге;
- еуро: сатып алу - 542,53 теңге, сату - 547,99 теңге;
- рубль 6,01 - 6,12 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,57 - 71,39 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,71 теңгеге өсіп, 464,86 теңге болды.