Астанада 2029 жылға дейін 806 апатты үйдің тұрғыны көшіріледі
АСТАНА. KAZINFORM — Астанада 2029 жылға дейін 806 апатты үйдің тұрғынын көшіру жоспарланып отыр. Бұл туралы елордадағы Қоғамдық кеңестің отырысында Астана қаласы Тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасының басшысы Ануар Саипов мәлім етті.
Ануар Саипов Қоғамдық кеңес мүшелеріне Астана қаласында тұрғын үйді реновациялау бағдарламасының 2030 жылға дейінгі жобасын таныстырды.
— Бағдарламада елорданың тұрғын үй қорына жүргізілген түгендеу нәтижелері мен қазіргі жағдайдың талдауы қамтылған. Онда кондоминиум нысандарының жалпы мүлкіне ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу, ғимараттарды бірыңғай архитектуралық келбетке келтіру, апатты үйлердің тұрғындарын көшіру және оларды кейін бұзу, сондай-ақ тұрғын үйді өтеу мен қаржыландыру көздерін айқындау қарастырылған, — деді ол.
Басқарма басшысының айтуынша, елордада апатты және тозығы жеткен үйлерді сүру бағдарламасы 2014 жылдан бері жүзеге асырылып келеді.
— 2014 жылдан бастап бүгінге дейін 286 апатты үйдің тұрғындары көшірілді. 4,5 мыңнан астам отбасы жаңа жайлы пәтерлерге қоныстанды. 2023-2029 жылдарға арналған тұрғын үй қорын реновациялау жобасы аясында 806 апатты үйді көшіру жоспарланған. Соның ішінде Сарыарқа ауданында — 82 үй, Байқоңыр ауданында — 104 үй, Алматы ауданында — 15 үй және Есіл ауданында — 5 үй бар. Бұл — бекітілген жоспар, — деп нақтылады Ануар Саипов.
Сонымен қатар басқарма жыл сайын тұрғын үй қорының техникалық жағдайына мониторинг жүргізіп, апатты және жөндеуді қажет ететін нысандарды анықтайды.
— Аудан әкімдіктері жыл сайын тексерілуі тиіс үйлердің тізімін ұсынады. Егер ғимараттың тозу деңгейі 61 пайыздан жоғары болса, ол үй көшіру жоспарына енгізіледі. Ал тозу көрсеткіші 61 пайыздан төмен болса, тұрғын үйге күрделі немесе ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі, — деді ол.
Қоғамдық кеңестегі талқылау қорытындысы бойынша кеңес мүшелері тұрғын үйді реновациялау бағдарламасының жобасын қолдады.
Еске сала кетейік, елордада 14 мың адам апатты үйде тұрып жатыр.