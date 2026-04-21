Астанада Qazaqstan Barysy Grand Slam турнирі өтеді
АСТАНА.KAZINFORM - 8-10 мамыр аралығында Астанада дзюдодан Qazaqstan Barysy Grand Slam халықаралық турнирі өтеді.
Астана қаласы бұл байрақты бәсекені биыл төртінші рет қабылдап, әлемнің үздік дзюдошыларын бір алаңға жинамақ. ҚР ҰОК мәліметінше, турнир қорытындысы бойынша IJF ережелеріне сәйкес, жеңімпаздар мен жүлдегерлерге әлемдік және олимпиадалық рейтингке ұпайлар беріледі.
Атап айтқанда, бірінші орын алған спортшыға - 1000 ұпай, екінші орынға - 700 ұпай, ал үшінші орынға - 500 ұпай жазылады.
Айта кетейік, Grand Slam турнирі Жақсылық Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек сарайында өтеді.
