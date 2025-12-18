KZ
    19:46, 18 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Биыл самокаттан қанша адам жапа шекті

    АСТАНА. KAZINFORM — АСТАНА. KAZINFORM – Елімізде биыл самокаттарға қатысты оқыс оқиғалардан қанша адам жапа шеккені белгілі болды.

    Биыл самокаттан қанша адам жапа шекті
    Коллаж: Kazinform

    — Жыл басынан бері электрсамокаттарға қатысты 443 жол-көлік оқиғасы тіркелген. Оның ішінде 3 адам қаза тауып, 456 адам жарақат алған. Жол-көлік оқиғаласының басым бөлігі Алматы қаласында болған, — делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің Kazinform агенттігінің ресми сауалына берген жауабында. 

    Сондай-ақ ел бойынша әкімшілік жауапқа тартылған азаматтардың да саны да аз емес. 

    — 37 621 электр самокат жүргізушісі жол жүрісі қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Кәмелетке толмағандар тарапынан жасалған құқықбұзушылықтар бойынша 297 ата-ана жауапқа тартылған. Электрсамокаттарды тротуарлар мен жаяу жүргіншілер жолдарына ретсіз қалдырғаны үшін 18 мыңға жуық самокат арнайы тұраққа жеткізілген, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, 18 желтоқсанда Сенат «Құқық бұзушылық профилактикасы туралы» Заңды және оған ілеспе 2 құжатты екі оқылымда қарап, мақұлдады. Аталған ілеспе құжаттардың бірі осы самокат тақырыбына қатысты. 

    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
