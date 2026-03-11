    16:03, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Биржада доллар бағамы 489 теңгеге түсті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,57 теңгеге арзандап, 489,39 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 491,59 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 489,68 теңгеден сатып алынады, 491,94 теңгеден сатылады. Еуро 568,27 — 574,11 теңге, ал рубль 6,16 — 6,29 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,02 теңгеден сатып алынады, 74,71 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 487,97 теңгеден сатып алынады, 494,97 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 564,97 теңге, сату — 575,05 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,15 теңге, сату — 6,45 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,15 теңге, сату — 76,24 теңге.

    Еске салайық, 10 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,25 теңгеге арзандап, 491,59 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
