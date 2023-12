«Болашақ» бағдарламасымен тағылымдамадан өтетін cанаттар тізімі кеңейтілді

НҰР-СҰЛТАН. ҚазАқпарат - Мәдениет және спорт саласының қызметкерлері «Болашақ» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өте алады, деп хабарлайды ҚазАқпарат Білім және ғылым министрлігіне сілтеме жасап.

Министрліктің мәліметінше, «Болашақ» бағдарламасы қазақстандықтардың тағылымдамасы үшін cанаттар тізімін кеңейтеді. Енді мәдениет және спорт саласының қызметкерлері шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында (мысалы, New York Film Academy, University of the Arts London, Scuola Musicale di Milano және т.б.) тағылымдамадан өте алады. Әртіс, режиссер, суретші, өнертанушылар бір жыл бойы «Арт-менеджмент», «Дизайн. Сурет», «Дирижерлеу», «Өнертану», «Сценография» және тағы да басқа мамандықтар бойынша оқи алады. Дене шынықтыру және спорт саласының мамандары «Спорт психологиясы», «Спорт медицинасы», «Спорт құқығы» сияқты бағыттар бойынша біліктіліктерін арттыра алады.

«Бұрын мәдениет және спорт саласының қызметкерлері «Болашақ» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өтпеген. Елімізде осы салалардың дамуын қолдау мақсатында қажетті жұмыстар жасалды. Енді мәдениет және спорт мамандарында әлемнің беделді шетелдік жоғары оқу орындары мен ұйымдарында өздерінің кәсіби деңгейін арттыру мүмкіндігі бар. Критерийлерге келетін болсақ, үміткерлердің кемінде үш жыл жалпы жұмыс өтілі, оның ішінде соңғы 12 ай таңдаған мамандығы бойынша жұмыс өтілі болуы тиіс. Сондай-ақ қабылдаушы шетелдік ұйымнан шақыртудың, В1 деңгейінен кем емес нәтижесі бар тіл бойынша емтихан тапсырғаны туралы сертификаттың болуы міндетті», – деп атап өтті ҚР БҒМ Халықаралық бағдарламалар орталығы президентінің м.а. Данияр Мұқитанов.

Стипендиаттар тағылымдамадан өту үшін кепілге жылжымайтын мүлік қоймайды. Міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін соңғы 12 ай ішінде тұрақты табысы бар 50 жасқа дейінгі екі Қазақстан азаматын кепілгер ретінде ұсынса жеткілікті.

2021 жылы денсаулық сақтау, мәдениет, спорт саласының қызметкерлері, педагогтер, мемлекеттік қызметкерлер, инженер-техниктердің тағылымдамадан өтуі үшін 110 «Болашақ» стипендиясы бөлінген.

Естеріңізге сала кетейік, халықаралық стипендияны тағайындау конкурсына қатысу үшін құжаттарды қабылдау 4 мамырда басталып, 28 қазанға дейін жалғасады.