Болгарияда мерзімінен бұрын сайлау өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – Болгария президенті жұма күні бірнеше партия жаңа үкіметті құрудан бас тартқан соң Балқан елінде кейінгі бес жылдағы сегізінші кезектен тыс сайлау өтетінін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агентігінің тілшісі.
Елде 2020 жылы жемқорлыққа қарсы жаппай наразылықтардан кейін жеті рет кезектен тыс сайлау өтті.
Жұма күні президент Румен Радев үшінші тарап жаңа үкіметті құру мандатын қабылдамағаннан кейін сайлауға бару қажеттігін айтты.
Радев жоғары лауазымды тұлғалардың тізімінен уақытша премьер-министрді тағайындап, биылғы жылдың наурыз айының соңында немесе сәуірде өтетін жаңа сайлаудың күнін белгілеуі тиіс.
Market Links институтының жақында жүргізген сауалнамасына сәйкес, қазіргі уақытта консервативті GERB партиясы шамамен 18% дауысқа ие, одан кейін либералдық-реформистік PP-DB коалициясы шамамен 14% дауысқа ие.
– Сайлаушылардың шамамен 20%-ы әлі де бір шешімге келе алмай отыр және олардың жартысы кез келген жаңа саяси партияны қолдауға бейім болуы мүмкін, - деді Market Links директоры Добромир Живков Euractiv газетіне берген сұхбатында.
Румен Радев сайлауға қатысуы мүмкіндігін растап, оның «еркін және әділ» өтуін қамтамасыз етуге шақырды.
Живковтың айтуынша, Радев басқаратын партия патриоттық және еуроскептикалық бағыттағы сайлаушыларды тарта алады.
Болгарияда GERB партиясының үш мәрте премьер-министрі Бойко Борисовтың үкіметіне қарсы 2020 жылғы жаппай жемқорлыққа қарсы наразылықтардан бері жеті кезектен тыс сайлау өтті.
GERB партиясы өткен жылғы сайлауда жеңіске жетіп, қысқа мерзімді коалициялық үкімет құрды.
Қараша айының соңында басталған шерулерге 2026 жылға арналған бюджет ұсынысы себеп болды. Осы аптаның басында мыңдаған адам қағаз бюллетеньдердің орнына машиналық дауыс беруге көшуді талап етіп, бұл алаяқтық ықтималдығын азайтады деп шеруге шықты.
Бұған дейін Болгария 1 қаңтардан бастап еуроға өтетінін жазғанбыз.