    10:37, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Бірнеше облыста жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол бірнеше облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    Бүгін, 10 наурыз сағат 10:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді:

    Қарағанды облысы:

    - «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 970-1135 шақырым аралығы (Қарағанды қаласы — Павлодар облысының шекарасы).

    Павлодар облысы:

    - «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 1135-1206 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Шідерті кенті).

    Сонымен қатар бүгін, 10 наурыз сағат 10:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді:

    Қарағанды облысы:

    - «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 788-906 шақырым аралығы (Ұлытау облысының шекарасы — Топар кенті);

    - «Астана — Қарағанды — Алматы» автожолының 184-197 шақырым аралығы (Теміртау қаласы — Қарағанды қаласы).

    Ұлытау облысы:

    - «Қызылорда — Жезқазған — Қарағанды — Шідерті» автожолының 788-756 шақырым аралығы (Қарағанды облысының шекарасы — Жаңаарқа кенті).

    Жолды 2026 жылғы 11 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Ақмола облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын жазған болатынбыз.

    Эльмира Оралбаева
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум