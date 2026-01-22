Брюссельде НАТО елдері Бас штаб бастықтарының алғашқы отырысы өтті
АСТАНА. KAZINFORM – НАТО-ға мүше елдердің Бас штаб бастықтары биыл алғаш рет Альянстың Брюссельдегі штаб-пәтерінде бас қосып, қорғаныс әлеуеті мен тежеу тетіктерінің қазіргі жай-күйін талқылады, деп жазды Анадолы агенттігі.
Жиынды аша отырып, НАТО Әскери комитетінің төрағасы, адмирал Джузеппе Каво Драгоне 2026 жылдың басындағы қауіпсіздік ахуалының аса күрделі болып отырғанын атап өтті.
— Ресейдің Украинаға қарсы соғысы жалғасып жатыр. Орталық және оңтүстік көршілес өңірлерде тұрақсыздық пен зорлық-зомбылық сақталып отыр. Бұл шиеленістер сауда жолдарына, энергетикалық ағындарға және Еуропа мен Солтүстік Америкадан тыс аймақтардағы қауіпсіздікке де әсер етіп отыр. Өзге де достық пейілдегі емес күштер жаһандық тұрақтылыққа қауіп төндіруін жалғастырады. Біз күн сайын кибершабуылдармен, диверсиялармен және жалған ақпарат тарату әрекеттерімен бетпе-бет келіп отырмыз, — деді Драгоне.
Адмирал жаңа технологиялардың гибридті қатерлердің таралуын жеделдетіп, оларды анықтауды қиындатуы мүмкін екенін ескертті. Оның айтуынша, екі күнге созылатын отырыс аясында одақтас елдердің Бас штаб бастықтары тежеу мен қорғаныс саласындағы дайындық деңгейіне баға береді. Сонымен қатар, НАТО–Украина кеңесінің отырысы өтіп, Еуроодақ пен Азия елдеріндегі серіктестермен кездесулер жоспарланған.
Өз қызметіндегі алғашқы жылын қорытындылай келе, Драгоне осы уақыт ішінде бұл топтың басты ерекшелігі — бірлік екеніне көз жеткізгенін айтты. Оның сөзінше, демократиялық альянс ішіндегі пікір айырмашылықтары — қалыпты құбылыс және дәл осы факторлар НАТО-ны одан әрі күшейте алады.
Жиынның ашылуында Давоста өткен Дүниежүзілік экономикалық форумға қатысуына байланысты жеке өзі келе алмаған НАТО Бас хатшысы Марк Рюттенің бейнеүндеуі көрсетілді.
— Қауіпсіздік саласындағы жағдай мен стратегиялық ахуал бізден тұрақты түрде дайын болуды талап етеді. Путиннің әскери машинасы тәулік бойы жұмыс істеп, қару-жарақ өндіріп отыр, ал Мәскеу әуе кеңістігін бұзу, кибершабуылдар, диверсиялар және өзге де әрекеттер арқылы бізді сынап отыр, — деді Рютте.
Ол Қытай, Иран және Солтүстік Кореяның Ресейді қолдап отырғанын атап өтті.
— Бұл елдер бізбен ұзақ мерзімді қарсы тұруға дайындалып отыр. Сонымен қатар, терроризм қаупі сақталып отыр, ал НАТО-ның оңтүстіктегі көршілес аймақтарындағы тұрақсыздық кең ауқымда жалғаспақ. Біз бетпе-бет келіп отырған қауіптер айқын, нақты әрі ұзақ мерзімді. Сондықтан әрдайым дайындықта болуымыз қажет, — деді НАТО Бас хатшысы.
Рютте алдағы Анкара саммиті қарсаңында қорғаныс саласына салынатын инвестицияларды арттырудың маңызын да атап өтіп, АҚШ-тан бөлек одақтастардың да дәстүрлі тежеу мен қорғаныс саласында үлкен жауапкершілік алуы тиіс екенін айтты.
Еске сала кетейік, АҚШ Конгресі «НАТО бірлігін қорғау» туралы заң жобасын дайындады.