Бүгінгі доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 509,86 теңге, сату - 513,89 теңге;
- еуро: сатып алу - 593,90 теңге, сату - 602,08 теңге;
- рубль 6,14 - 6,38 теңге аралығында саудаланады.
- юань 72,45 - 75,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 507,37 теңгеден сатып алынады, 514,40 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 592,95 теңге, сату - 602,91 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,16 теңге, сату - 6,47 теңге;
- юань 72,46 теңгеден сатып алынады, 77,09 теңгеден сатылады.
Еске салайық, бұған дейін базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.