    08:36, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бүгінгі доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 509,86 теңге, сату - 513,89 теңге;

    - еуро: сатып алу - 593,90 теңге, сату - 602,08 теңге;

    - рубль 6,14 - 6,38 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 72,45 - 75,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 507,37 теңгеден сатып алынады, 514,40 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 592,95 теңге, сату - 602,91 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,16 теңге, сату - 6,47 теңге;

    - юань 72,46 теңгеден сатып алынады, 77,09 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, бұған дейін базалық мөлшерлеме бойынша 2026 жылға арналған шешімдер кестесі бекітілді.

