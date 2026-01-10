Делси Родригес Бразилия, Испания және Колумбия басшыларымен сөйлесті
АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэла президентінің міндетін атқарушы Делси Родригес Бразилия, Колумбия және Испания басшыларымен келіссөздер жүргізді, деп хабарлайды ТАСС.
Ол Бразилия мен Колумбия президенттері Луис Инасиу Лула да Силва және Густаво Петромен, сондай-ақ Испания премьер-министрі Педро Санчеспен АҚШ-тың Венесуэладағы операциясының салдарын талқылады.
— Осы әңгіме барысында мен 100-ден астам азаматтық және әскери күштерді өлтірген біздің аумаққа қарулы шабуыл туралы, сондай-ақ республиканың конституциялық президенті Николас Мадуро мен бірінші ханым Силия Флорестің жеке басына қол сұғушылықты қоса алғанда, халықаралық құқықтың елеулі бұзушылықтары туралы егжей-тегжейлі айттым, — деді ол өзінің Telegram-арнасында.
Родригес сондай-ақ халықаралық құқықты, мемлекеттердің егемендігін және халықтар арасындағы диалогты құрметтеуге негізделген екіжақты ынтымақтастықты дамытудың маңыздылығын атап өтті.
— Мен Венесуэланың егемендігін қорғаудың және бейбітшілікті сақтаудың жалғыз мүмкін жолы ретінде боливарлық бейбіт дипломатия қағидаттарына адал болып, дипломатиялық құралдар арқылы агрессияға қарсы тұруды жалғастыратынын қуаттадым, — деп қосты президенттің міндетін атқарушы.
Еске сала кетейік, АҚШ Венесуэлаға және оның көшбасшысы, президент Николас Мадуроға қарсы ауқымды операция жүргізді. Нәтижесінде Мадуро жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланды. Кейін Дональд Трамп Венесуэла президенті мен оның әйелі кемемен Нью-Йоркке жеткізілетінін мәлімдеді.
Николас Мадуро мен оның әйелі Силия Флореске наркотерроризмге қатысты, атап айтқанда кокаин әкелу, пулеметтер мен жарылғыш құрылғыларды сақтау, АҚШ-қа қарсы пулеметтер мен жарылғыш құрылғыларды иемдену үшін сөз байласу айыптары тағылды.
Сол күні Жоғарғы соты вице-президент Делси Родригесті ел президентінің міндетін атқаруды жүктеді.
6 қаңтар күні Николас Мадуро мен оның әйелін тасымалдаған брондалған көлік Нью-Йорктегі федералды сот ғимаратына келді. Олар алғашқы сот мәжілісінде өздеріне тағылған кінәні мойындаған жоқ.