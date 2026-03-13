10:52, 13 Наурыз 2026 | GMT +5
Демалыс күндері күн жылынады
АСТАНА. KAZINFORM – Кең ауқымды антициклонның әсерінен Қазақстан аумағының басым бөлігінде жылы болады.
Тек елдің солтүстігі мен шығысында атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жел күшейіп, бұрқасын болады. Республика бойынша тұман болуы ықтимал.
Күндіз ауа температурасы елдің батысы мен оңтүстігінде +3…+15°С-қа дейін көтеріледі. Ал солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде –2°С-тан +5°С-қа дейін болады.
