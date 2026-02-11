KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:46, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Денис Евсеев камбэкпен Үндістандағы турнирдің ширек финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 362-ракеткасы Денис Евсеев Ченнай (Үндістан) челленджер турнирінің ширек финалына шықты.

    денис евсеев
    Фото: ktf.kz

    Қазақстандық теннисші екінші айналымда дүниежүзілік рейтингіде 513-орында тұрған үндістандық Саси Кумар Мукундтың меселін қайырды.

    Бірінші партияда корт иесі 6:3 есебімен басымдылық танытты. Бұдан кейін Д.Евсеев ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай алды – 6:2, 6:3.

    Бір сағат 47 минутқа созылған бәсекеде Евсеев 6 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың тең жартысын құр жіберген жоқ. Мукунд 4 эйс, 2 брейктен (9 брейк-пойнт) аса алмады.

    Денис Евсеев жартылай финалға шығу үшін әлемнің 196-ыншы, осы жарыстың 2-ракеткасы, аргентиналық Федерико-Агустин Гомеспен таласады.

    Қазақстандық теннисші жұптық сында да өнер көрсетіп, бір күнде екі матч өткізуіне тура келді.

    Д.Евсеев украиналық Эрик Ваншельбойммен бірге алғашқы айналымда үндістандықтар, доданың 2-ракеткалары Синтхант Бантия – Сакет Минениге тартысты ойында жол берді – 6:2, 1:6, 2:10.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Денис Евсеевтің Үндістандағы турнирде сенсация жасағанын жазған едік.

    Сондай-ақ Елена Рыбакина Дохадағы турнирдің үшінші айналымына жолдама алды.

     

    Тегтер:
    Денис Евсеев Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар