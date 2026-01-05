Дэвид Бенавидес: Геннадий Головкин менің үздік боксшы болуыма көмектесті
АСТАНА.KAZINFORM — Америкалық боксшы Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО) бұрынғы орта салмақтағы әлем чемпионы және жақында Даңқ Залының мүшесі болған қазақстандық Геннадий Головкинге (42-2-1, 37КО) алғысын білдірді.
Бенавидес жақында Энтони Ярдты (27-4-0, 24КО) жеңгеннен кейін The Ring журналына берген сұхбатында өзінің қазіргі деңгейге жетуіне қазақстандық боксшының көмегі тигенін айтты.
— Мен әуесқой бокстағы мансабымда тек 15 жекпе-жек өткіздім, бірақ әлем чемпиондарымен спарринг жасап келдім. Мен Геннадий Головкинге өте ризамын және оның барлық жетістіктерін мойындаймын. Ол менің бүгінгідей қалыптасуыма әсер етті. Головкинмен спарринг жасаған сайын бұл нағыз шайқас еді. Ол менің деңгейімді жаңа деңгейге көтереді, сондықтан мен спаррингте барымды салатынмын. Головкиннің соққылары ауыр. Головкин маған көп нәрсе үйретті және менің бокс IQ-мды жақсартты. Мен Головкинге құрмет көрсетемін. Ол джентльмен және керемет чемпион. Бүгінгі жетістіктерім, рингте де, одан тыс жерлерде де, көбінесе Головкиннің арқасында, себебі ол маған менімен спарринг арқылы көп нәрсе үйретті, — деді Бенавидес.
Айта кетерлігі, 2015-19 жылдар аралығында Бенавидес Головкиннің негізгі спарринг серіктестерінің бірі болды.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Геннадий Головкин мен Криштиану Роналду Эр-Риядта кездесті.