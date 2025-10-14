KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:46, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Доллар ақша айырбастау орындарында қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: Pixabay.com

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 538,95 теңге, сату - 541,21 теңге;
    - еуро: сатып алу - 623,51 теңге, сату - 627,97 теңге;
    - рубль 6,54 - 6,65 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 75,89 - 78,59 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 536,62 теңгеден сатып алынады, 542,53 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 622,61 теңге, сату - 630,64 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,56 теңге, сату - 6,72 теңге.
    - юань 75,74 теңгеден сатып алынады, 79,69 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 13 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,16 теңгеге арзандап, 537,77 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика
    Досбол Атажан
    Автор
