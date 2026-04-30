Доллар, еуро, рубль және юань қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 458,96 теңгеден сатып алынады, 465,96 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 535,97 теңге, сату — 545,97 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,90 теңге, сату — 6,20 теңге;
— юань 67,29 теңгеден сатып алынады, 73,15 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 460,92 теңге, сату — 463,52 теңге;
— еуро: сатып алу — 540,29 теңге, сату — 545,78 теңге;
— рубль 5,97 — 6,10 теңге аралығында саудаланады.
— юань 67,45 — 70,27 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 29 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,19 теңгеге өсіп, 461,55 теңге болды.