KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:30, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Елде 1 пайыздық ипотека іске қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Елде «Дипломмен ауылға» 1 пайыздық ипотекалық бағдарламасына өтінімдер қабылдау басталды. Бұл туралы Отбасы банкі хабарлады.

    баспана
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Бағдарламаға кімдер қатыса алады:

    Білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, агроөнеркәсіп кешені (АӨК), мәдениет, спорт салаларының, сондай-ақ ауылдық округ әкімдері аппараттарындағы мемлекеттік қызметкерлер (әкімдер мен олардың орынбасарларынан басқа) қатыса алады.

    Ол үшін  Baspana Market платформасында тіркеліп, өтінімді онлайн толтырып, құжаттарды ЭЦҚ арқылы қол қоясыз.

    Бағдарлама не береді:

    • көтерме жәрдемақы – бір реттік төлем: 100 АЕК;
    • тұрғын үйді сатып алу немесе салу үшін жылдық 1% мөлшерлемемен жеңілдетілген несие (ЖТСМ – 1%);
    • максималды несие сомасы – 2 500 АЕК-ке дейін (елді мекен түріне байланысты);
    • несие мерзімі – 15 жылға дейін

    Айта кетелік ипотекалық несие мөлшерлемесін төмендететін жаңа әдістеме әзірленетіні туралы жазған едік

     

    Тегтер:
    Отбасы Банк Ипотека Дипломмен ауылға
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар