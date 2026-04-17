Елімізде 3 күнде температура +10°С-тан +28°С-қа дейін өзгереді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда алдағы үш күнде ауа райы айтарлықтай өзгерістерге ұшырайды. Алдымен елдің кей аймақтарында аяз және қар жаууы болжанып отыр, кейін ауа температурасы біртіндеп көтеріледі. Кей өңірлерде ауа температурасы жазғы кезеңге тән +28°С-қа дейін жетеді. Бұл туралы 2026 жылғы 18-20 сәуірге арналған ауа райы болжамында «Қазгидромет» РМК хабарлады.
Болжам бойынша, Скандинавия антициклонының жотасы еліміздің солтүстік, шығыс және орталық аймақтарында жауын-шашынсыз, бірақ салыстырмалы түрде салқын ауа райын сақтайды. Ауа массаларының өзгеруіне байланысты температура біртіндеп жоғарылайды.
Елдің батысы мен оңтүстігінде ауа райы тұрақсыз болады, жаңбыр мен найзағай күтіледі. Оңтүстік өңірлердің таулы аймақтарында жаңбыр мен қар жаууы ықтимал, сонымен қатар жел күшейеді. Республика бойынша түнгі және таңертеңгі уақытта тұман түсуі мүмкін.
Күндізгі ауа температурасы өңірлер бойынша келесідей болады:
– Батыс, солтүстік және орталық аймақтарда – +15…+23°С,
– Шығыс өңірінде – +10…+18°С,
–Оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарында – +17…+28°С.
Осыған дейін синоптиктер 17 сәуірде еліміздің бірқатар аймағында қолайсыз ауа райы болатынын ескерткен еді.