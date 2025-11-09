KZ
    Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 526,52 теңге, сату - 528,35 теңге;

    - еуро: сатып алу - 606,69 теңге, сату - 611,12 теңге;

    - рубль 6,43 - 6,54 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 74,22 - 76,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 523,50 теңгеден сатып алынады, 530,50 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 603,50 теңге, сату - 613,50 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.

    - юань 74,91 теңгеден сатып алынады, 78,92 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526, 2 теңге болды.

