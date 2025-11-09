Елімізде шетелдік валюта қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 526,52 теңге, сату - 528,35 теңге;
- еуро: сатып алу - 606,69 теңге, сату - 611,12 теңге;
- рубль 6,43 - 6,54 теңге аралығында саудаланады.
- юань 74,22 - 76,86 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 523,50 теңгеден сатып алынады, 530,50 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 603,50 теңге, сату - 613,50 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.
- юань 74,91 теңгеден сатып алынады, 78,92 теңгеден сатылады;
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 0,55 теңгеге арзандап, 526, 2 теңге болды.