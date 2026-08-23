ІІМ: Бірде-бір сайлау учаскесінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактісі тіркелмеді
АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарын сайлау күні Қазақстанның барлық өңірінде қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Бұл туралы ОКҚ-да өткен брифингте ҚР ІІМ ресми өкілі Шыңғыс Алекешев мәлімдеді.
Оның айтуынша, елдегі 10 мыңнан астам сайлау учаскесінің ешқайсысында қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактісі тіркелмеген.
— Он мыңнан астам сайлау учаскесінің бірде-бірінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактілеріне жол берілген жоқ. Қазіргі уақытта учаскелерде дауыстарды санау жалғасып жатыр. Дауыс беру аяқталғанымен, ішкі істер органдарының жұмысы жалғасып жатыр, — деді Шыңғыс Алекешев.
ІІМ өкілі сайлау құжаттарын сайлау комиссияларына қауіпсіз жеткізу қамтамасыз етілетінін атап өтті. Полиция сайлауға қатысты барлық іс-шара толық аяқталғанға дейін күшейтілген режимде жұмысын жалғастырады.
Ведомство сайлау барысындағы жағдайды бақылауда ұстап отыр.
Айта кетейік, Қазақстанда Құрылтай депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру аяқталды. Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де ел аумағындағы сайлау учаскелері жабылып, комиссиялар дауыстарды санауға кірісті.