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    ІІМ: Бірде-бір сайлау учаскесінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактісі тіркелмеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Құрылтай депутаттарын сайлау күні Қазақстанның барлық өңірінде қоғамдық тәртіп пен азаматтардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Бұл туралы ОКҚ-да өткен брифингте ҚР ІІМ ресми өкілі Шыңғыс Алекешев мәлімдеді.

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    Фото: gov.kz

    Оның айтуынша, елдегі 10 мыңнан астам сайлау учаскесінің ешқайсысында қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактісі тіркелмеген.

    — Он мыңнан астам сайлау учаскесінің бірде-бірінде қоғамдық тәртіпті өрескел бұзу фактілеріне жол берілген жоқ. Қазіргі уақытта учаскелерде дауыстарды санау жалғасып жатыр. Дауыс беру аяқталғанымен, ішкі істер органдарының жұмысы жалғасып жатыр, — деді Шыңғыс Алекешев.

    ІІМ өкілі сайлау құжаттарын сайлау комиссияларына қауіпсіз жеткізу қамтамасыз етілетінін атап өтті. Полиция сайлауға қатысты барлық іс-шара толық аяқталғанға дейін күшейтілген режимде жұмысын жалғастырады.

    Ведомство сайлау барысындағы жағдайды бақылауда ұстап отыр.

    Айта кетейік, Қазақстанда Құрылтай депутаттарын сайлау бойынша дауыс беру аяқталды. Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де ел аумағындағы сайлау учаскелері жабылып, комиссиялар дауыстарды санауға кірісті.

    Сайлау Құрылтай Сайлау-2026
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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