    08:20, 09 Қараша 2025 | GMT +5

    Еліміздің екі өңірінде көлік қозғалысы қайта ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін республикалық маңызы бар екі автожол қайта ашылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    жол
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Атап айтқанда, Ақмола облысы бойынша «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесінде (Астана қаласы-Павлодар облысы шекарасы) көлікпен жүруге рұқсат.

    Сондай-ақ Павлодар облысы бойынша «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақмола облысы шекарасы-Шідерті ауылы) жол ашылды.

    Еліміздегі жол қозғалысына байланысты ақпараттарды тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласып білуге болады. 

    Айта кетейік, кеше түнде Павлодар облысында көлік қозғалысы қайта ашылды.

    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
