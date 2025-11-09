08:20, 09 Қараша 2025 | GMT +5
Еліміздің екі өңірінде көлік қозғалысы қайта ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін республикалық маңызы бар екі автожол қайта ашылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.
Атап айтқанда, Ақмола облысы бойынша «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 16-200 шақырым аралығындағы учаскесінде (Астана қаласы-Павлодар облысы шекарасы) көлікпен жүруге рұқсат.
Сондай-ақ Павлодар облысы бойынша «Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы» автожолының 200-254 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақмола облысы шекарасы-Шідерті ауылы) жол ашылды.
Еліміздегі жол қозғалысына байланысты ақпараттарды тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласып білуге болады.
Айта кетейік, кеше түнде Павлодар облысында көлік қозғалысы қайта ашылды.