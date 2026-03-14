KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:48, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Елордада қазақтың байырғы өмір салтын паш ететін көрме ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM – «Ұста мұрасы: шеберлік пен дәстүр» атты көрмеге суретші-шебер, зергер, реставратор Ерғазы Исатаевтың 90 туындысы қойылған.

    сауыт
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Жәдігерлер тері, сүйек, темір, жез, ағаш т.б. материалдардан жасалған. Қару-жарақ түрлері, ыдыс-аяқтар, тұрмыстық бұйымдар, әрқилы құралдар, бесік, ошақ т.б. заттар көрме қонақтарын бір сәтке көшпелі ғұмыр кешкен дәуірге апарғандай болды.

    әбзелі
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Әсіресе, жылқы мүсіні көпшіліктің назарын аударды. Ондағы ат әбзелдері – Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы б.з.д. VII-VI ғасырларға тиесілі Талды-2 қорымынан табылған бұйымдардың реставрациясы.

    – Бұл жұмысты екі айда жасадым. Алдымен пластмассадан аттың қаңқасын дайындадым. Содан соң, жылқыны сойып, терісін, тұяғын, құлағын, жалын, құйрығын осы мүсінге кигіздім. Тері ішінен тұздалғандықтан, бұзылмай, сақталады. Ал Талды-2 обасынан табылған түпнұсқа ер-тұрман мен ат әбзелдері, негізінде, алтын болған. Реставрациясында біз алтын түстес бояумен боядық, – деді Е.Исатаев.

    қамшы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Сондай-ақ XVIII-XIX ғасырларда батырлар киген сауыттың реконструкциясына да көрме қонақтары айрықша мән берді.

    Исатаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    – Кіреуке мен дулыға өте күрделі технологиямен жасалды. Төс тұсындағы оқ өтпейтін болат шарайнаға өрнек салу өте қиын шаруа. Ал ұсақ-ұсақ темір шығыршықтарды бір-біріне кигізіп, беренді өру – шұқыма жұмыс. Өнердегі 50 жыл ішінде ең ұзақ уақыт алған туындым – осы. Бір жылда дайындадым. Қазақстанда мұндаймен 1-2 шебер ғана айналысады. Өйткені сауыт жасау асқан ыждағат пен табандылықты талап етеді, – дейді көрме авторы.

    ұлттық мұра
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Айта кетейік Ерғазы Исатаевтың бұған дейін ондаған көрмесі ұйымдастырылған. Жұмыстары Франция, Кувейт, Оман, Түркия, Ресей тәрізді шетелдерде де қойылған.

    ұлттық мұра
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ал бұл көрмесі Астанадағы ҚР Ұлттық музейінде 20 сәуірге дейін ашық болмақ.

    мұра
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Еске салайық бұған дейін «Аттың жалында» деген атаумен өнер көрмесі өткенін жазғанбыз.

    мұра
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    Исатаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    көрме
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    мұра
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    Исатаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    Тегтер:
    Мәдениет Көрме Салт-дәстүр Ұлттық жоба
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
    Автор
    Соңғы жаңалықтар