Еуроодақ 18 жастағы балаларға DiscoverEU саяхат билеттерін тегін таратады
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропалық Одақ DiscoverEU бағдарламасына жаңа іріктеу жариялап, Еуропа бойынша 40 мың тегін пойыз билетін ойнатып жатыр, деп хабарлайды DW.
Өтінімдер 2026 жылғы 8 сәуір мен 22 сәуір аралығында қабылданады. Жеребеге Еуропалық Одақ елдерінде, сондай-ақ Норвегия, Исландия және Түркияны қоса алғанда бірқатар ассоциацияланған мемлекеттерде тұратын, 2007 жылғы 1 шілде мен 2008 жылғы 30 маусым аралығында туған жастар қатыса алады.
DiscoverEU бағдарламасы Еуропа елдері арасында негізінен пойызбен саяхаттауға және әртүрлі қалалар мен мәдениеттермен танысуға мүмкіндік береді. Жол жүру билетінен бөлек, қатысушыларға әртүрлі қалаларда тұру, мұражайларға, мәдени іс-шараларға және спорт нысандарына кіру кезінде жеңілдіктер беріледі.
Іріктеу екі кезеңнен тұрады: алдымен қатысушылардың онлайн-викторинадағы жауаптары бағаланады, содан кейін өтінім көп болған жағдайда бірінші кезеңнен өткендер арасында кездейсоқ жеребе өткізіледі.
DiscoverEU Pass — бұл бір ай бойы Еуропа бойынша пойызбен саяхаттауға мүмкіндік беретін жол жүру билеті. Алайда нақты пайдалану 7 күннен кейін шектеледі. Маршрутты арнайы DiscoverEU Travel қосымшасы арқылы өз қалауы бойынша құруға болады. Жеке де, 5 адамға дейінгі топпен де саяхаттауға болады.
Ең танымал бағыттар: Италия (Рим, Флоренция, Венеция), Франция (Париж, Лион, Ницца), Испания (Барселона, Мадрид), Германия (Берлин, Мюнхен), Нидерланд (Амстердам), Чехия (Прага) және Австрия (Вена, Зальцбург).
Әдетте қатысушылар 4–6 қала таңдап, әрқайсысында бірнеше күн аялдайды және маршрутты айналмалы түрде құрып, барған жолмен қайтпауға тырысады.
DiscoverEU бағдарламасы Erasmus+ бағдарламасының бір бөлігі. Ол жастардың мобильділігін, мәдени алмасуын және білім алуын қолдауға бағытталған.
