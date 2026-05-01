FIFA Иранның ЧМ-2026 турниріне қатысатынын растады: бұған Трамп не деді
АСТАНА. KAZINFORM – FIFA Иран құрамасының 2026 жылғы әлем чемпионатына қатысатынын растады, деп хабарлайды DW.
АҚШ президенті Дональд Трамп Иранның АҚШ, Канада және Мексикада өтетін футболдан әлем чемпионатына қатысуына қарсы емес екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл мәселе көбіне FIFA президенті Джанни Инфантинонің шешіміне байланысты.
– Егер Джанни солай десе – мен қарсы емеспін. Қатыса берсін, – деді Трамп, футбол саясаттан тыс болуы тиіс екенін атап өтіп.
Мәлімдеме Ванкуверде өткен FIFA-ның жыл сайынғы конгресі аясындағы жағдайдан кейін жасалды. Онда Иран жалғыз қатыспаған ел болды. Бұл елдің делегациясы, федерация президенті Мехди Тадж бастаған топ, Канадаға кіре алмады – бұған дейін берілген рұқсаттар кері қайтарылған.
Канада билігінің мәліметінше, шешім Тадждың Ислам революциясы сақшылары корпусымен ықтимал байланысына байланысты болуы мүмкін. Бұл ұйым Канадада террористік ұйым ретінде танылған. Премьер-министр Марк Карни мұндай байланысы бар тұлғаларға елге кіруге тыйым салынатынын айтты. Ал Сыртқы істер министрі Анита Ананд рұқсаттардың қайтарылғанын растады.
Соған қарамастан, Инфантино Иранның ӘЧ-2026 турниріне қатысатынын мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл турнир халықаралық келіспеушіліктерге қарамастан елдерді біріктіруі тиіс.
Жоспарға сәйкес, Иран құрамасы топтық кезеңде Жаңа Зеландия, Бельгия және Мысыр командаларына қарсы ойнайды. Матчтар 2026 жылдың маусым айында Лос-Анджелес пен Сиэтл қалаларында өтеді.
Сондай-ақ Инфантино 2027 жылы өтетін FIFA президенті сайлауына қайта түсуге ниетті екенін хабарлады. Жеңіске жеткен жағдайда ол 2031 жылға дейін қызметінде қала алады.
Айта кетейік, бұған дейін FIFA ӘЧ-2026 турнирінің жүлде қорын рекордтық 871 млн долларға дейін ұлғайтқанын жаздық.