Францияда шетелдік студенттер үшін оқу ақысы қымбаттайды
АСТАНА. KAZINFORM — Еуроодаққа кірмейтін елдердің студенттері «Францияны жоғары білім үшін таңда» жоспары аясында енді оқу үшін көбірек төлеуге міндеттеледі. Бұл шара 2019 жылы енгізілгенімен, осы уақытқа дейін кеңінен қолданылмаған, деп хабарлайды Еuronews.
Жоғары білім министрі француз университеттерінде ЕО-ға кірмейтін елдерден келген студенттер үшін сараланған оқу ақысын енгізуді көздеп отыр. Оның айтуынша, бұған дейін бұл жүйе толық іске аспаған.
— Университеттер бұдан былай жаппай жеңілдік бере алмайды, олар тек ерекше жағдайларға ғана арналған болады. Біз негізгі қағидаттарға қайта ораламыз: сараланған ақы — ереже, ал жеңілдік — ерекше жағдай, — деді министр Филипп Баптист «Le Parisien» газетіне берген сұхбатында.
Бұл мүмкіндік 2019 жылы «Францияға қош келдіңіз» стратегиясы аясында енгізілген, алайда оқу орындары тарапынан сирек қолданылды. Министрдің айтуынша, қазір ЕО-ға кірмейтін студенттердің тек 10%-ы ғана сараланған ақы төлейді.
Енді еуропалық емес студенттердің көпшілігі бакалавр деңгейі үшін жылына 2 895 еуро (қазіргі 178 еуроның орнына), ал магистратура үшін 3 941 еуро (қазіргі 254 еуроның орнына) төлеуге мәжбүр болады.
— Бұл оқу құнының небәрі 30%-ы ғана, — деп атап өтті Филипп Баптист.
Оның айтуынша, бұл сома АҚШ немесе Ұлыбритания университеттерімен салыстырғанда әлі де әлдеқайда төмен.
Сонымен қатар, өтемақы тетіктері сақталады. Үздік студенттер грант ала алады, ал әр университет шетелдік студенттердің 10%-ына дейін оқу ақысынан босата алады. Бұл әсіресе шетелдік оқу орындарымен өзара келісімдер аясында жүзеге асырылады.
Министр бұл шара біртіндеп енгізілетінін және қазіргі уақытта оқып жүрген студенттерге әсер етпейтінін айтты. Оның бағалауынша, екі-үш жыл ішінде бұл өзгерістер университеттерге жыл сайын 250 млн еуроға дейін қосымша табыс әкелуі мүмкін.
Жаңа жоспар сонымен қатар шетелдік студенттерді стратегиялық маңызды салаларға бағыттауды көздейді. Олардың қатарында жасанды интеллект, цифрлық технологиялар, кванттық және биотехнологиялар бар. Шетелдік студенттерге берілетін гранттардың 60%-ы осы бағыттарға бөлінеді.
Сондай-ақ, шетелдік студенттерді қабылдау үдерісін жеңілдету, әсіресе елге келген кездегі әкімшілік рәсімдерді оңайлату көзделген.
Бұған қоса, еуропалық емес студенттер тұрғын үй көмегіне қатысты шектеулерге де тап болады.
2025 жылғы желтоқсанда Сенат 2026 жылғы 1 шілдеден бастап тұрғын үйге арналған жеке жәрдемақыны (APL) тоқтату және оған қол жеткізуді шектеу туралы ұсынысты қолдады. Енді бұл көмекті алу үшін студенттер елде кемінде екі жыл тұрғанын дәлелдеуі тиіс.
2017 жылдан бері бұл жәрдемақы көлемі шамамен 25%-ға қысқарған. Алдағы бюджетте APL төлемдерін қайтадан тоқтату жоспарланып отыр, бұл 2026 жылы шамамен 100 млн еуро, ал 2027–2028 жылдары 200 млн еуро үнемдеуге мүмкіндік береді.
