Футболдан Бірінші лигада «Шахтер» «Алтайды» қапы қалдырды
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Бірінші лигада ХХ туры мәресіне жетті.
Екінші ойын күні, 29 тамызда алдымен «Шахтер» (Қарағанды) мен «Алтай» (Өскемен) шеберлік байқасты.
Кездесу барысында өскемендік клубтан Сергей Хижниченко 8-минутта есеп ашса, оған қарағандылық командадан Дәулет Зайнетдинов 42, Сұлтан Шымырхан 88-минутта екі голмен жауап қайырды.
Нәтижесінде «Шахтер» қарсыласын 2:1 есебімен қапы қалдырды.
Тағы бір кездесуде павлодарлық «Ертіс» «Таразды 6:0 есебімен жеңді.
Ал 28 тамызда ақтаулық «Каспий» алматылық «Хан тәңірі» командасын 2:1, астаналық «SD Family» «Түркістанды» 7:0, алматылық «Қайрат-2» сол қаланың тағы бір өкілі AKAS клубын 3:0, Павлодар облысының «Екібастұзы» шымкенттік «Академия Оңтүстікті» 2:1 есебімен жеңсе, «Ақтзбе-2» Түркістан облысының «Жетісайына» 1:2 есебімен жол берді.
Турнир кестесінде алғашқы екі орынға ие болған командалар алдағы жылы Премьер-лигаға қатысуға тікелей жолдамаға қол жеткізеді.
Биыл «Шахтер», «Ертіс», «Каспий», «Алтай» үздіктер қатарынан көрінуге таласып келеді.