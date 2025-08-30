KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:10, 30 Тамыз 2025 | GMT +5

    Футболдан Бірінші лигада «Шахтер» «Алтайды» қапы қалдырды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан Бірінші лигада ХХ туры мәресіне жетті. 

    Футболдан Бірінші лигада «Шахтер» «Алтайды» қапы қалдырды
    Фото: Kffleague.kz

    Екінші ойын күні, 29 тамызда алдымен «Шахтер» (Қарағанды) мен «Алтай» (Өскемен) шеберлік байқасты. 

    Кездесу барысында өскемендік клубтан Сергей Хижниченко 8-минутта есеп ашса, оған қарағандылық командадан Дәулет Зайнетдинов 42, Сұлтан Шымырхан 88-минутта екі голмен жауап қайырды.

    Нәтижесінде «Шахтер» қарсыласын 2:1 есебімен қапы қалдырды.

    Тағы бір кездесуде павлодарлық «Ертіс» «Таразды 6:0 есебімен жеңді.

    Ал 28 тамызда ақтаулық «Каспий» алматылық «Хан тәңірі» командасын 2:1, астаналық «SD Family» «Түркістанды» 7:0, алматылық «Қайрат-2» сол қаланың тағы бір өкілі AKAS клубын 3:0, Павлодар облысының «Екібастұзы» шымкенттік «Академия Оңтүстікті» 2:1 есебімен жеңсе, «Ақтзбе-2» Түркістан облысының «Жетісайына» 1:2 есебімен жол берді.

    Турнир кестесінде алғашқы екі орынға ие болған командалар алдағы жылы Премьер-лигаға қатысуға тікелей жолдамаға қол жеткізеді.

    Биыл «Шахтер», «Ертіс», «Каспий», «Алтай» үздіктер қатарынан көрінуге таласып келеді.

    Тегтер:
    Шахтер ФК Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар