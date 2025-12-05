Газаның оңтүстігінде ХАМАС-қа қарсы күштердің көшбасшысы Ясир Абу Шабаб қаза болды
АСТАНА.KAZINFORM -Оның қазасы Израильдің анклавта кландық күш құрылымдарын құру жоспарына соққы болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
«Халық күштері» тобын басқарып, Рафах аймағында әрекет еткен палестиналық дала командирі Ясир Абу Шабаб отбасы ішіндегі дауды шешу кезінде болған қарулы оқиғадан қаза тапты. Бұл туралы бейсенбі күні топ өкілдері мен Израиль БАҚ хабарлады.
Абу Шабабтың Абу Сенейм отбасы мүшелері арасындағы дауға араласу кезінде қаза тапқаны хабарланды. Топ оның өліміне ХАМАС содырларының қатысы бар деген ақпаратты «жаңылыс» деп атады.
Израильдік БАҚ бұған дейін қауіпсіздік дереккөзіне сілтеме жасай отырып, қолбасшының Израильдің оңтүстігіндегі ауруханада алған жарақаттарынан қаза болғанын хабарлаған, бірақ аурухана мұны жоққа шығарған.
Бедуин Тарабин руының мүшесі Абу Шабаб атысты тоқтатудан кейін Израиль бақылауындағы аудандарда жұмыс істейтін ең танымал ХАМАС-қа қарсы топтардың бірін басқарды. Бастапқыда «Терроризмге қарсы қызмет» деп аталған бұл ұйым осы жылдың мамыр айына дейін Газа секторының Израиль бақылауындағы аудандарында жұмыс істейтін кемінде 100 жауынгерден тұратын жақсы қаруланған топ «Халық күштері» деп аталды.
Маусым айында Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Израильдің ХАМАС-қа қарсы палестиналық кландарды қаруландырып жатқанын растады, бірақ бұл саясаттың астары көбінесе құпия болды.
«Халық күштері» Рафахта «Абу Шабабтың жолын» жалғастыратынын және «терроризммен күресетінін» мәлімдеді. Олар бұған дейін қаланың аудандарын күдікті ХАМАС жауынгерлерінен тазарту туралы бұйрық алып жатқан жауынгерлерді көрсететін бейнежазбаларды жариялаған болатын. ХАМАС өз кезегінде «Абу Шабабтың тағдыры - өз халқына опасыздық жасаған әрбір адамның тағдыры» деп мәлімдеді, бірақ оның өлтірілуіне жауапкершілікті өз мойнына алмады. Бұрын қозғалыс оны Израильмен ынтымақтастықта болды және гуманитарлық көмекті ұрлауға қатысты деп айыптаған, бірақ ол мұны жоққа шығарды.
Абу Шабабтың өлімі Израильдің анклавтың оңтүстік бөлігінде балама басқару құрылымдарын құру жөніндегі күш-жігерін қиындатуы мүмкін.
Палестина сарапшылары бұл оқиға ХАМАС-қа қарсы басқа топтардың Газа секторында жалғасып жатқан қақтығысқа қарамастан ықпалын сақтап қалған қозғалысқа «қарсы тұру қабілетіне» күмәнін арттырады деп санайды.
Осыған дейін Трамп Газа жоспарының екінші кезеңі жақында жүзеге асырылатынын айтты.